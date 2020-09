Implanet au Congrès annuel de la Société Française de Chirurgie Rachidienne

Implanet au Congrès annuel de la Société Française de Chirurgie Rachidienne









Crédit photo © Implanet

(Boursier.com) — Implanet annonce sa participation au Congrès annuel de la Société Française de Chirurgie Rachidienne (SFCR) qui se tiendra du 25 au 27 septembre à Dijon, au parc des expositions et des congrès, dans le respect des mesures sanitaires et à la protection des personnels et visiteurs. La participation d'Implanet à ce congrès marquera la reprise officielle du lancement de JAZZ Cap, suspendu au début du confinement. A cette occasion, Implanet présentera également aux chirurgiens les dernières évolutions de sa gamme globale de produits JAZZ, dernière génération d'implants développée pour répondre aux pathologies rachidiennes. Le renouvellement du marquage CE de l'ensemble de la gamme JAZZ a récemment été validé jusqu'en mai 2024, offrant ainsi une excellente visibilité réglementaire à Implanet.

Lors de ce congrès, Implanet lancera une étude clinique des poses de JAZZ Cap avec une centaine de patients sur différents centres, dans le but de publier à horizon 18 à 24 mois les premiers résultats cliniques de cette solution, et répondre aux exigences du nouveau règlement en vigueur.