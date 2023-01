(Boursier.com) — Implanet annonce un chiffre d'affaires annuel 2022

de 8 ME, en progression de 31% avec un niveau record des ventes de solutions JAZZ en unités (+31%) et une poursuite de la bonne dynamique commerciale à l'export enregistrée sur les trois premiers trimestres de l'exercice 2022.

Ludovic Lastennet, Directeur Général du groupe, a déclaré : "Nous clôturons cette année 2022 par une belle performance à l'international. Malgré le ralentissement de l'activité que nous connaissons actuellement sur le marché français, nous avons réalisé un exercice solide, marqué par une croissance continue. Cette performance démontre la pertinence des différents partenariats que nous avons su déployer à l'international et nous conforte quant aux axes stratégiques auxquels nous nous attachons depuis plus deux ans. L'année 2023 devrait quant à elle être marquée par la mise en oeuvre de notre partenariat avec Sanyou Medical. Les démarches pour l'enregistrement de notre plateforme JAZZ en Chine sont en cours et nous espérons pouvoir enregistrer les premières commandes du bistouri chirurgical à ultrasons de SMTP, filiale de Sanyou Medical, dès le premier trimestre 2023. Tous ces éléments nous confortent quant à nos objectifs d'atteinte de l'équilibre financier à moyen-terme et de devenir un acteur incontournable du traitement des pathologies rachidiennes, en France comme à l'international."

Prochain communiqué financier : Résultats annuels 2022, le 7 mars 2023 après bourse.