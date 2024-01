Implanet annonce la nomination de Max W. Painter

(Boursier.com) — IMPLANET , société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce la nomination de Max W. Painter au poste de VP & General manager d'Implanet America. À ce titre, il prend la direction d'Implanet America et a pour objectif d'optimiser sa structure organisationnelle afin d'accélérer l'adoption et la progression des technologies innovantes d'Implanet sur ce marché crucial.

Max W. Painter, VP & General Manager d'Implanet America, a déclaré : "C'est un grand privilège pour moi que de rejoindre l'équipe d'Implanet. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte de diriger cette filiale et de l'accompagner dans ses ambitions de développement rapide sur le marché américain. Je suis convaincu du fort potentiel de croissance des futures technologies d'Implanet qui vont venir compléter l'offre actuelle des bandes sous-lamaires JAZZ(R) pour adresser les marchés des déformations sévères et des pathologies dégénératives du rachis. Notre philosophie est de donner la priorité aux attentes du client et je me réjouis d'apporter à Implanet America mes relations solides avec les chirurgiens et les distributeurs."

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, conclut : "Nous sommes très heureux d'accueillir Max pour prendre la tête de l'équipe d'Implanet America. Son expérience, sa vision stratégique et ses compétences managériales lui permettront de mettre en oeuvre avec succès le plan de croissance ambitieux d'Implanet aux États-Unis. Au cours de sa carrière, il a su relever chaque nouveau défi en obtenant d'excellents résultats, quel que soit le défi rencontré. Son parcours jalonné de succès en fait un leader naturel pour notre filiale aux États-Unis, qui compte désormais une équipe commerciale solide et plus de cinquante agences partenaires couvrant 70 % du pays. Je suis convaincu que la contribution de Max sera déterminante pour nous permettre de franchir de nouvelles étapes majeures dans notre développement en partenariat avec notre actionnaire de référence, SanYou Medical."

Max W. Painter apporte plus de 25 années de succès dans le développement et la croissance de sociétés de technologies médicales dans l'industrie du rachis. Max a débuté sa carrière chez Sofamor Danek, rachetée par la suite par Medtronic, où il a bénéficié de nombreuses promotions et géré des équipes commerciales internationales et américaines. Il rejoint ensuite Ellipse Technologies où il crée et dirige une force de vente de niveau international spécialisée dans la pédiatrie, ce qui aboutit à l'acquisition de cette société par Nuvasive, Inc. Il rejoint Nuvasive en tant que Senior Leader, accompagnant la transition et dirigeant les équipes spécialisées dans la vente des produits orthopédiques de Nuvasive, avant de fonder sa propre société de distribution de produits pour le traitement de la douleur et du rachis. Plus récemment, il occupait le poste de Global VP Vente et Marketing chez Camber Spine, fabricant américain d'implants pour la chirurgie du rachis.