Implanet : amélioration de la marge brute en 2022

(Boursier.com) — La marge brute de la société médicale Implanet a connu une progression de 33% sur l'exercice 2022, passant de 3,72 ME à 4,96 ME Le taux de marge brute s'apprécie également sur la période, s'élevant à 61,8% du chiffre d'affaires en 2022 contre 60,6% en 2021.

La perte opérationnelle se réduit de 15% et s'établit à -3,97 ME en contre -4,64 ME en 2021. Le résultat net sur l'exercice 2022 s'établit à -3,54 ME après -3,09 ME en 2021.

Sanyou Medical a exercé, le 2 mars 2023, les 8.928.568 BSA qu'il détient pour un montant de 2,5 ME, lui permettant de souscrire à 7.812.497 actions nouvelles Implanet à un prix de 0,32 euro par action. Les BSA non exercés au 31 mars 2023 minuit seront caducs. A l'issue de cet exercice, Sanyou Medical détient, comme il s'y était engagé, 43,14% du capital d'Implanet.

Implanet estime être en mesure de couvrir les besoins de financement de ses opérations prévues jusqu'à la fin de l'exercice 2023.