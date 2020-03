Implanet accélère son développement en Allemagne et renforce son organisation

Implanet accélère son développement en Allemagne et renforce son organisation









(Boursier.com) — Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, fait le point sur son activité en Allemagne, pays stratégique.

Implanet, présent en Allemagne à travers sa filiale basée à Francfort (Implanet GmbH), annonce la nomination de Monsieur Stephan Collardey en tant que Country Manager Germany pour accélérer son développement commercial en direct sur le marché allemand. Ce marché du rachis dégénératif est le plus important d'Europe. Il est estimé à 300 millions de dollars, avec près de 1.000 chirurgiens actifs sur ce segment.

Stephan Collardey dispose de plus de 16 années d'expérience dans la chirurgie du rachis et d'une excellente connaissance des spécificités du marché allemand. Avant de rejoindre Implanet, il a en effet été Responsable des ventes en Allemagne pour RTI Surgical, Zimmer Biomet et Depuy Synthes.

Le renforcement de la présence d'Implanet en Allemagne s'inscrit dans le choix de réorganisation des activités commerciales pour favoriser un modèle de ventes en direct de l'activité JAZZ.

La nouvelle équipe était présente lors du congrès de la société Allemande de chirurgie rachidienne (DWG) qui s'est tenu en Décembre 2019 à Munich. La présentation des innovations y a rencontré un grand succès.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet déclare : "Nous sommes très heureux que Stephan Collardey ait accepté de rejoindre notre équipe en tant que Country manager en Allemagne. Ce pays est un des territoires prioritaires et stratégiques pour Implanet et nous sommes convaincus que le modèle de vente en directe est celui à adopter. L'expérience de Stephan dans la chirurgie du rachis et sa connaissance du marché allemand sont très complémentaires de l'équipe actuelle et vont faire une vraie différence dès cette année. Nous avons déjà pu observer une différence notable sur le T4 2019, avec des ventes qui en quelques mois sont déjà au niveau de croissance escompté. Nous espérons monter en puissance rapidement sur ce marché en 2020 et dans les années à venir, grâce à nos gammes de produits propriétaires JAZZ(R), qui adressent 100% des pathologies de fusion vertébrale."

"Je suis ravi d'avoir rejoint Implanet, tout particulièrement pour ce projet de développement des technologies JAZZ(R) à très fort potentiel en Allemagne. En quelques mois seulement, nous avons déroulé un programme de rencontres, de présentations et d'enregistrement auprès de l'ensemble des acteurs. Depuis Janvier 2020 et la présentation des nouveaux produits, JAZZTM Evo et JAZZTM Cap, nous avons su convaincre des équipes de chirurgiens à Heidelberg, Berlin et Munich. Les premières chirurgies avec JAZZTM Cap sont programmées en mars et je suis très enthousiaste à l'idée de continuer à saisir ces opportunités pour une vraie montée en puissance d'Implanet" a ajouté Stephan Collardey, Country manager de Implanet GmbH.

Prochains congrès auxquels Implanet participera :

13/14 mars : Meet the Experts, Madrid, Espagne

25/27 mars : SOFOP (Société Française d'Orthopédie Pédiatrique), Aix-en-Provence, France

24/27 mars : AAOS (Congrès de la société Américaine de chirurgie Orthopédique), Orlando FL

Prochains événements financiers :

Assemblée Générale annuelle, le 7 avril 2020

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, le 21 avril 2020 après bourse.