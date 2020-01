Implanet a terminé 2019 avec un quatrième trimestre dynamique

(Boursier.com) — Implanet a réalisé 20% de croissance au quatrième trimestre 2019, ce qui permet au spécialiste des implants vertébraux et des implants chirurgicaux du genou d'afficher un chiffre d'affaires 2019 de 7,4 ME, en croissance de +10% par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse est portée de façon relativement homogène par les deux segments d'activité, qui affichent respectivement des hausses de +11% pour le rachis et de +9% pour le genou.

Concernant l'implant JAZZ, le chiffre d'affaires en France est stable à 1,56 ME. Les Etats-Unis affichent une progression de 12% à 2,17 ME et l'Europe Hors France + Reste du monde sont à +43% avec 0,83 ME.

L'activité Genou affiche un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 2,86 ME, portée par la croissance Hors France, qui s'est accélérée au quatrième trimestre de l'année, grâce aux premières livraisons à KICo Knee.