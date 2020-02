Implanet a réduit ses pertes en 2019

Implanet a réduit ses pertes en 2019









(Boursier.com) — Implanet a dégagé une marge brute 2019 en progression de +11% comparé à 2018, avec un taux qui continue de s'apprécier légèrement sur l'année pour atteindre 56% (contre 55,6% en 2018). La politique stricte et continue de gestion des coûts opérationnels présentée au cours de l'exercice 2018 produit les effets escomptés avec une diminution significative de 17% des charges soit -1,52 ME sur l'exercice 2019. La perte opérationnelle est, en conséquence, en nette réduction, et passe de -5,37 ME en 2018 à -3,43 ME en 2019. La perte nette passe de 5,55 ME à 3,65 ME.

Implanet avait réalisé 20% de croissance au quatrième trimestre 2019, ce qui a permis au spécialiste des implants vertébraux et des implants chirurgicaux du genou d'afficher un chiffre d'affaires 2019 de 7,4 ME, en croissance de +10% par rapport à l'exercice précédent.

Compte tenu de son niveau de trésorerie et du renouvellement de son contrat de financement par obligations convertibles, la société considère disposer d'un fonds de roulement suffisant pour les 12 prochains mois et poursuit l'étude de solutions complémentaires pour financer l'accélération de son développement de modèle de vente directe et de déploiement des partenariats à l'international. Implanet estime présenter, à ce stade de l'année, de "perspectives de croissance encourageantes" pour 2020.