Implanet a cédé ses prothèses de genou

(Boursier.com) — Implanet a conclu la vente de son activité de prothèses de genou MADISON à la société SERF, du Groupe MENIX, pour un montant total de 5 ME auquel s'ajoutera un complément de prix.

Annoncée le 23 septembre , la cession de la gamme MADISON porte sur l'ensemble de l'activité, allant de la conception à la commercialisation des implants. Afin de permettre la continuité des obligations réglementaires, un contrat de fabrication assuré par Implanet et un contrat de distribution exclusif par SERF ont également été signés entre les parties. Cette période transitoire prendra fin 6 mois après l'obtention du marquage CE par SERF.

Le prix de cession de 5 ME fera l'objet d'un ajustement lié aux éléments de stock cédés. Un premier acompte de 2,7 ME a été réglé le 29 octobre et le solde fera l'objet de versements étalés dans le temps en fonction de l'atteinte de points d'étapes réglementaires liés au marquage CE. En outre, un complément de prix pouvant représenter jusqu'à 0,5 ME est également prévu, versé sous la forme d'un commissionnement sur les ventes réalisées par SERF avec le partenaire KiCO.