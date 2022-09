Implanet : 2 ME de perte au 30 juin

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, l'activité Rachis a été multipliée par 1,6 (+59% de croissance) en passant de 2,58 ME à 4,09 ME, s'expliquant à la fois par la croissance organique de l'activité Rachis chez Implanet (+21%) et l'acquisition de OSD (1,08 ME). L'activité de Genou et Arthro, relative essentiellement à une commission versée par SERF pour la continuité des obligations réglementaires pendant la période transitoire est stable à 0,02ME.

La marge brute a progressé de 52% pour atteindre 2,61 ME (1,72 ME en 2021). Les charges opérationnelles sont en hausse de 1,27 ME sur la période par rapport au 1er semestre 2021, s'expliquant principalement par les frais de structure d'OSD, comptabilisés 6 mois en 2022 (1,6 mois en 2021). Ces coûts intègrent également des amortissements complémentaires sur les éléments incorporels créés dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition d'OSD.

La perte sur les activités poursuivies s'établit à -2,08 ME au 30 juin 2022 (-1,93 ME au 30 juin 2021). Le résultat de l'activité Madison cédée à SERF s'établissait à 0,09 ME au 30 juin 2021.

Fin des émissions d'obligations nouvelles et réduction de capital

Au 30 juin 2022, Implanet dispose d'une trésorerie de 0,6 ME. En parallèle, le règlement du solde de l'activité Madison, pour un montant total de 2,3 ME, est étalé dans le temps en fonction de l'atteinte de points d'étapes réglementaires liés au marquage CE, dont 0,6 ME attendus en 2022 et 0,9 ME au cours du premier semestre 2023. Il est prévu de réaliser, avant le 31 octobre 2022, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d'ABSA, garantie à hauteur de 5 ME par le partenaire Sanyou Medical. Avec ce partenariat avec Sanyou Medical, la société a décidé de mettre un terme à l'émission de nouvelles obligations convertibles dans le cadre de la ligne de financement assurée par la société Nice & Green signée le 13 janvier 2021.

Le Conseil d'Administration du 19 septembre a constaté la réalisation définitive de la réduction de capital. Ainsi, le capital social a été réduit de 2.130.158,40 euros à 213.015,84 euros par réduction de la valeur nominale de l'action de 0,10 euros à 0,01 euro.

En conséquence, le capital social est composé de 21.301.584 actions de 1 centime d'euro de valeur nominale chacune.

A l'issue de l'opération de réduction de capital, le nombre d'actions composant le capital social reste identique ainsi que le montant des capitaux propres puisque le montant total de la réduction de capital, soit la somme de 1.917.142,56 euros, a été affecté au compte " prime d'émission " et est indisponible.

Stratégie et perspectives

Implanet a pour stratégie de finaliser la globalisation de son offre produits pour la chirurgie du Rachis, de redynamiser notre présence aux Etats-Unis, de commercialiser sa gamme JAZZ en Chine, et de capitaliser sur les partenariats stratégiques.