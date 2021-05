ImmuPharma : le Dr Robert Zimmer annonce prendre sa retraite

ImmuPharma : le Dr Robert Zimmer annonce prendre sa retraite









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ImmuPharma annonce que le Dr Robert Zimmer, président et directeur scientifique, a confirmé à la société qu'il ne solliciterait pas de réélection lors de la prochaine assemblée générale annuelle prévue le 28 juin 2021 et qu'il prendra sa retraite d'ImmuPharma PLC et quittera le conseil avec effet à partir de là.

Le Conseil tient à exprimer sa gratitude au Dr Zimmer pour ses 16 années de service. En tant qu'actionnaire important d'ImmuPharma et pour démontrer son soutien continu au société, le Dr Zimmer a conclu un accord de blocage pour ne pas céder ses actions, pour une période de trois ans ou, si elle est antérieure à trois ans, correspondant à la date de déclaration par la société des résultats préliminaires du prochain essai clinique de phase 3 de Lupuzor.