Immobilière Dassault : un ANR à 85,30 Euros

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2023, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault se sont élevés à 27,6 ME, en progression de +7,6% par rapport à l'exercice 2022.

A périmètre constant, les revenus annuels progressent de +8,3%, portés principalement par l'évolution favorable des indices de révision des loyers et la signature de nouveaux baux en 2022, ayant pris plein effet en 2023.

Le résultat opérationnel courant progresse de +29% par rapport à fin 2022, à 28,2 ME.

Le résultat opérationnel ressort négatif, à -15,3 ME, impacté par l'ajustement défavorable des valeurs du patrimoine immobilier (-43,5 ME), en raison de la pression sur les taux de capitalisation retenus par les évaluateurs et dont l'effet sur la valeur des actifs demeure néanmoins modéré au regard du marché en général.

Le résultat net part Groupe s'établit à -26,1 ME au 31 décembre 2023.

Le cash-flow courant hors variation du BFR ressort à 22,4 ME pour l'exercice 2023, en hausse de plus de 23% par rapport au 31 décembre 2022.

Immobilière Dassault proposera à l'assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 14 mai 2024, la distribution d'un dividende en numéraire de 2,01 Euros par action.

Au 31 décembre 2023, le patrimoine d'Immobilière Dassault est composé de 14 actifs principalement situés dans les quartiers " prime " parisiens.

Sa valeur hors droits est évaluée à 847,6 ME au 31 décembre 2023, contre 873,6 ME au 31 décembre 2022. Cette baisse résulte essentiellement des taux de capitalisation retenus par les experts indépendants et demeure modérée à -3% au regard du marché en général, démontrant la résilience du patrimoine du Groupe, soutenue par la qualité de ses principaux locataires.

Le taux d'occupation du patrimoine s'élève à 94,06% au 31 décembre 2023, contre 92,82% au 31 décembre 2022. Cette progression fait suite à la signature de nouveaux baux post-travaux, la vacance locative étant volontairement maintenue sur les immeubles et lots de copropriété en restructuration notamment au 16 rue de la Paix, dont la livraison est prévue au second semestre 2024.

Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe, l'actif net réévalué s'élève à 583,4 ME au 31 décembre 2023, contre 621,9 ME au 31 décembre 2022, cette baisse reflétant notamment l'ajustement des valeurs des immeubles de placement et la distribution de dividende.

L'ANR Ajusté hors droits s'établit à 85,3 Euros par action au 31 décembre 2023, contre 91,8 Euros au 31 décembre 2022.

Le cours de l'action s'est établi à 50 Euros au 31 décembre 2023, faisant ressortir une décote de 41,4% par rapport à l'ANR Ajusté hors droits.

Le ratio Loan-To-Value ressort à 27,82% de la valeur du patrimoine, comparé à 25,32% au 31 décembre 2022, demeurant largement en-dessous de la limite des 50% qu'Immobilière Dassault s'est engagée à respecter.