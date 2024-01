Immobilière Dassault : Revenus locatifs annuels en hausse de 7,6% à 27,6 ME

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre 2023, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault ont progressé de +6,6% par rapport au 4ème trimestre 2022, à 7 ME.

Sur l'ensemble de l'année, les revenus locatifs s'établissent à 27,6 ME, en hausse de +7,6% par rapport à 2022. A périmètre constant, les revenus annuels progressent de +8,3%, portés principalement par l'évolution favorable des indices de révision et la signature de nouveaux baux en 2022, ayant pris plein effet en 2023.

Au 31 décembre 2023, le taux d'occupation du patrimoine du Groupe s'élève à 94%, en amélioration par rapport à 92,8% au 31 décembre 2022. La vacance locative demeure majoritairement représentée par les immeubles ou lots de copropriétés en restructuration, dont notamment l'immeuble situé au 16 rue de la Paix (Paris 2ème).

Prochain communiqué avec les résultats annuels 2023, le 8 mars 2024.