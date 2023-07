Immobilière Dassault : l'ANR ressort à 88,84 euros

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2023, les revenus locatifs de Immobilière Dassault progressent de 7,6% à 13,8 millions d'euros.

A périmètre constant, hors actifs cédés en 2022, les revenus locatifs s'inscrivent en hausse de 8,8% sous l'effet principalement de l'évolution favorable des indices de révision des loyers et des signatures de nouveaux baux en 2022.

Le résultat opérationnel courant ressort en hausse de +16% à 12,1 ME.

Le résultat opérationnel ressort à 6 ME au 30 juin (55,9 ME au 30 juin 2022), ce dernier ayant bénéficié d'un ajustement des valeurs positif de 45,6 ME.

Le résultat net du 1er semestre 2023 s'établit à 2,6 ME (56,31 ME l'année passée).

L'ANR Ajusté hors droits s'élève à 88,84 euros par action au 30 juin (91,76 EUR au 31 décembre 2022).

Le cash-flow courant hors variation du BFR ressort à 9,4 ME, en hausse de +9,6% par rapport aux 8,6 ME au 30 juin 2022.

Perspectives

Le développement d'Immobilière Dassault demeure centré sur l'accroissement de la valeur de son patrimoine immobilier au sein des quartiers "prime", sur la création de valeur et le maintien de son rendement au meilleur niveau.

Le Groupe restera attentif aux opportunités d'acquisition conformément à ses critères d'investissement sélectifs, tout en étant très prudent du fait de la forte compétitivité sur le segment des actifs prime à Paris et de la décompression progressive des taux de rendement dans un contexte haussier des taux d'intérêts.