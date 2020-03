Immobilière Dassault : l'ANR réévalué ajusté progresse de 9,3% en 2019

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2019, Immobilière Dassault s'est concentrée sur la relocation des surfaces commerciales et de bureaux vacantes suite aux travaux de restructuration effectués en 2018. Ses revenus locatifs se montent à 20,75 millions d'euros, en hausse de +40,6%. A périmètre constant, hors acquisitions, les revenus locatifs de l'exercice 2019 s'établissent à 16,8 ME, soit une hausse de +13,9% par rapport à l'exercice précédent,

Le résultat opérationnel courant s'établit à 15,36 ME et le résultat opérationnel est de 50,7 ME (33,1 ME en 2018), en hausse de 53,13% sous l'effet de l'appréciation du patrimoine immobilier.

Le résultat net au 31 décembre 2019 ressort à 44,2 ME, en hausse de +47,79% par rapport à 29,9 ME en 2018.

Le cash-flow courant hors variation du BFR de l'exercice 2019 atteint 11,3 ME (9 ME au 31 décembre 2018). Cette hausse est essentiellement due à l'impact des relocations des surfaces commerciales et de bureaux.

Au 31 décembre, le patrimoine d'Immobilière Dassault comprend 21 actifs composés essentiellement de bureaux, commerces, hôtels et musée principalement situés dans les quartiers prestigieux de Paris et de la 1ère couronne. Le taux d'occupation s'établit à 91,71% (87,02% au 31 décembre 2018). La valeur hors droits du patrimoine est évaluée à 714,3 ME, soit une hausse de 6,8% par rapport à fin 2018.

Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe au 31 décembre 2019, l'actif net réévalué (hors droits) s'élève à 418,4 ME (375 ME au 31 décembre 2018). L'ANR Ajusté hors droits par action s'établit au 31 décembre 2019 à 62,72 euros par action, en hausse de +9,34% sur l'exercice.

Solide structure financière

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres part du groupe d'Immobilière Dassault reflètent l'actif net réévalué et s'élèvent à 418 ME (375 ME au 31 décembre 2018). La dette financière nette du groupe ressort à 279 ME (277,2 ME à fin 2018).

Le ratio Loan-To-Value pointe à 36,55% de la valeur du patrimoine (droits inclus), en amélioration par rapport à 38,71% au 31 décembre 2018. Il est très largement au-dessous de la limite des 50% qu'Immobilière Dassault s'est engagée à respecter.

Le ratio ICR de couverture du service de la dette ressort à 3,04 (3,84 au 31 décembre 2018). Il reste supérieur au ratio de référence de 2.

Dividende

Immobilière Dassault proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 12 mai la distribution d'un dividende ordinaire de 1,24 euro par action, stable par rapport au dividende distribué en 2019.

Perspectives 2020

Immobilière Dassault poursuivra sa politique de valorisation de patrimoine par une politique de travaux de qualité et de renégociation locative.

Dans un contexte d'extrême compétitivité et de baisse constante des taux de rendement, la société poursuivra le travail d'asset management et de restructuration sur ses dernières acquisitions pour créer de la valeur à moyen terme.

Immobilière Dassault restera attentive aux opportunités d'accroissement de son portefeuille immobilier dans le secteur "prime" parisien et ce dans une optique patrimoniale à moyen et long terme, axée prioritairement sur des immeubles de bureaux et de commerces de grande qualité.