Immobilière Dassault : l'ANR par action progresse à 87,3 euros

(Boursier.com) — La société foncière Immobilière Dassault a dégagé au cours de l'exercice 2021 des revenus locatifs de 25,2 ME, en hausse de +25,4% par rapport à l'exercice 2020 (+30,6% à immeubles constants). Cette forte progression résulte de la prise d'effet de nouveaux baux et notamment de la contribution des immeubles situés 127 avenue des Champs-Elysées et 26 rue Vernet (Paris 8ème) depuis le 1er janvier. Au 31 décembre 2021, le taux d'occupation du patrimoine s'élevait à 89% contre 91% au 31 décembre 2020, toujours en raison de la vacance locative volontairement maintenue sur les actifs en restructuration.

L'ANR par action progresse à 87,3 euros, en hausse de 12,25% sur l'exercice. En effet, l'ajustement des valorisations hors droits du patrimoine immobilier a généré un impact positif, de l'ordre de 53,5 ME en 2021 après déjà 100,2 ME en 2020. Après prise en compte du coût de l'endettement net, de l'ajustement des valeurs des instruments financiers de taux d'intérêts et actifs financiers et de l'impôt, le résultat net au 31 décembre 2021 s'établit à 72,7 ME.

Immobilière Dassault proposera à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 10 mai 2022, la distribution d'un dividende ordinaire de 1,30 euro par action.

Au 31 décembre 2021, le patrimoine détenu et géré par Immobilière Dassault est composé de dix-huit actifs immobiliers principalement situés dans les quartiers prestigieux de Paris et en première couronne parisienne. La valeur hors droits du patrimoine est évaluée à 852,2 ME au 31 décembre 2021 contre 816,6 ME au 31 décembre 2020. Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe au 31 décembre 2021, l'actif net réévalué (hors droits) s'élève à 586,9 ME contre 520,8 ME au 31 décembre 2020.

Le recentrage de actifs d'Immobilière Dassault ayant été effectué sur les meilleures adresses du quartier central des affaires de Paris, Immobilière Dassault compte poursuivre son travail d'asset management pour l'optimisation de sa valorisation et le maintien de son rendement au meilleur niveau.

Immobilière Dassault restera également attentive aux opportunités d'investissement conformément à ses critères sélectifs d'acquisition d'actifs de bureaux et de commerces sur les meilleures adresses parisiennes. En effet, dans un contexte de forte compétitivité sur le segment des actifs de très haute qualité à Paris et de baisse constante des taux de rendement, la Société adoptera une politique de grande prudence, et orientera davantage ses acquisitions sur des actifs complexes, nécessitant un travail d'asset management et de restructuration, porteurs de création de valeur plus importante à moyen terme.