Immobilière Dassault : L'ANR Ajusté hors droits s'élève à 80,71 euros par action au 30 juin

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2021, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault ont progressé de 22,3% par rapport au 1er semestre 2020. Ils s'élèvent à 12,9 ME, sous l'effet de l'entrée en vigueur de nouveaux baux, notamment sur les immeubles de l'avenue des Champs Elysées.

- Le résultat opérationnel ressort à 29,2 ME au 30 juin 2021.

- Le cash-flow courant hors variation du BFR atteint 7,9 ME au 30 juin 2021 contre 5,7 ME au 30 juin 2020.

Patrimoine

Au 30 juin 2021, le patrimoine d'Immobilière Dassault est composé de 18 actifs, essentiellement de bureaux, commerces, hôtels et musée principalement situés dans les quartiers prestigieux de Paris et de la 1ère couronne.

Le taux d'occupation du patrimoine d'Immobilière Dassault s'établit à 89,5% au 30 juin 2021 contre 90,6% au 31 décembre 2020, compte tenu de la vacance locative volontairement maintenue sur des actifs en cours restructuration.

Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe au 30 juin 2021, l'actif net réévalué (hors droits) s'élève à 541,6 ME contre 520,8 ME au 31 décembre 2020.

L'ANR Ajusté hors droits s'élève à 80,71 euros par action au 30 juin 2021, en hausse de 3,8% par rapport à son niveau du 31 décembre 2020.

Structure financière solide

Au 30 juin 2021, les capitaux propres part du groupe d'Immobilière Dassault reflètent l'actif net réévalué dans la mesure où tous les immeubles de placement sont inscrits en "valeur de marché" au bilan et s'élèvent à 541,6 ME contre 520,8 ME au 31 décembre 2020.

Le ratio Loan-To-Value ressort à 29,46% de la valeur du patrimoine (droits inclus), en amélioration par rapport à 32,13% au 31 décembre 2020 et largement en-dessous de la limite des 50% qu'Immobilière Dassault s'est engagée à respecter.

Le ratio ICR de couverture du service de la dette ressort à 3,82 au 30 juin 2021 contre 2,74 au 31 décembre 2020 et reste supérieur au ratio de référence de 2,00.

Perspectives

Immobilière Dassault poursuivra son travail d'asset management et de gestion locative pour optimiser la valeur de son patrimoine et maintenir son rendement au meilleur niveau. A la suite du recentrage de ses actifs sur les meilleures localisations du quartier des affaires parisien, Immobilière Dassault poursuivra une politique d'investissement conforme à sa stratégie d'acquisition d'actifs de bureaux et de commerces à fort potentiel.

Dans un contexte de compétitivité extrême dans le segment des actifs prime à Paris et de baisse constante des taux de rendement, la Société adoptera une politique de grande prudence, et orientera davantage ses acquisitions sur des actifs complexes, nécessitant un travail d'asset management et de restructuration, porteurs de création de valeur plus importante à moyen terme.

Ce travail de restructuration sera mené en adéquation avec la politique environnementale vertueuse visant à améliorer l'empreinte environnementale de son patrimoine, à chaque fois que cela sera possible.

Prochain communiqué : Revenus locatifs du 3ème trimestre 2021, le 5 novembre 2021