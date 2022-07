Immobilière Dassault : l'ANR Ajusté hors droits grimpe de 7,6% au 30 juin

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2022, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault s'élèvent à 12,8 millions d'euros, stables par rapport à la même période l'an passé. A périmètre constant, hors cessions d'actifs, les revenus locatifs ont progressé de 2,6% sous l'effet principalement de l'évolution favorable des indices de révision des loyers.

Le résultat opérationnel, ressort en forte hausse (+91%) à 55,9 ME sur la période, grâce aux valorisations du patrimoine immobilier qui continuent de s'apprécier sous l'effet conjugué d'une anticipation des hausses de loyers et d'une baisse des taux de capitalisation. Celles-ci ont généré un impact positif de 45,6 ME (7 ME au 30 juin 2021).

Le résultat net part du Groupe au 30 juin s'établit à 56,31 ME (27,53 ME au terme du 1er semestre 2021.

Le coût de l'endettement évolue favorablement. Il s'établit à 1,8 ME au 1er semestre 2022 (2,6 ME au 1er semestre 2021), en particulier grâce au renouvellement de couvertures de taux réalisées dans des périodes favorables. Le cash-flow courant hors variation du BFR ressort à 8,6 ME au 30 juin 2022 (7,9 ME au 30 juin 2021).

Le taux d'occupation du patrimoine d'Immobilière Dassault ressort à 92,86% au 30 juin (89% au 31 décembre 2021).

Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe au 30 juin, l'actif net réévalué (hors droits) s'élève à 634,4 ME (586,9 ME au 31 décembre 2021). L'ANR Ajusté hors droits s'établit à 93,95 euros par action au 30 juin, en hausse de +7,6% par rapport à son niveau du 31 décembre 2021. Le cours de l'action au 30 juin 2022 (56,8 euros) faisait ressortir une décote de 39,54% par rapport à l'ANR Ajusté hors droits.

Structure financière solide

Au 30 juin, les capitaux propres part du groupe d'Immobilière Dassault reflètent l'actif net réévalué dans la mesure où tous les immeubles de placement sont inscrits en "valeur de marché" au bilan et s'élèvent à 634,4 ME (586,9 ME au 31 décembre 2021).

Le ratio Loan-To-Value ressort à 25,17% de la valeur du patrimoine (droits inclus), en amélioration par rapport au 31 décembre 2021, à 27,27%, et largement en-dessous de la limite des 50% qu'Immobilière Dassault s'est engagée à respecter.

Le ratio ICR de couverture du service de la dette ressort à 5,7 au 30 juin 2022 (3,96 au 31 décembre 2021), nettement supérieur au ratio de référence de 2.

Au 30 juin 2022, la dette de la société est à hauteur de 82% libellée en taux fixe ou couverte par des swaps.

Perspectives

Le recentrage de actifs d'Immobilière Dassault ayant été effectué sur les meilleures adresses du quartier central des affaires de Paris, la société poursuivra le travail d'asset management et de gestion locative pour l'optimisation de leur valorisation et le maintien de leur rendement au meilleur niveau.

Par ailleurs, compte tenu de la qualité des actifs d'Immobilière Dassault et de ses principaux locataires, les impacts du conflit entre la Russie et l'Ukraine demeurent sans effet direct pour le Groupe. Il est, en revanche, difficile d'apprécier à ce jour les incidences indirectes, compte tenu des conséquences potentielles de cet événement sur le marché immobilier, sur la situation des locataires, sur l'inflation et notamment sur le prix de l'énergie et de certains matériaux de construction et enfin sur les taux de financement.

De plus, dans un contexte de compétitivité extrême dans le segment des actifs prime à Paris et de baisse constante des taux de rendement, la société adoptera une politique d'investissement de grande prudence, et continuera d'orienter ses acquisitions notamment sur des actifs complexes, nécessitant un travail d'asset management et de restructuration, porteurs de création de valeur plus importante à moyen terme.