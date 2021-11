Immobilière Dassault : forte hausse des revenus locatifs au T3

(Boursier.com) — La société foncière Immobilière Dassault affiche au 3ème trimestre 2021 des revenus locatifs en augmentation de 39,2% par rapport au 3ème trimestre 2020, pour atteindre 6,2 ME.

Cette forte progression résulte notamment de la contribution des nouveaux baux mis en oeuvre sur les immeubles 23 et 127 avenue des Champs Elysées (Paris 8ème) et qui compensent largement l'absence de loyers des actifs non-stratégiques cédés au mois de mai 2021 (3 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, 2 ter rue Royale à Versailles et 1 avenue Niel à Paris 17ème).

Les revenus locatifs des 9 premiers mois de l'exercice 2021 s'inscrivent ainsi en hausse de 27% à 19,1 ME. A périmètre constant, les revenus progressent de +48% sur le 3ème trimestre et de +32% sur l'ensemble des 9 premiers mois de 2021.

Au 30 septembre 2021, le taux d'occupation de l'ensemble du patrimoine est annoncé à 89,34%, quasi-stable par rapport au trimestre précédent (89,50%). Le groupe précise que cette vacance locative est volontairement maintenue sur les immeubles en restructuration.