Immobilière Dassault : forte augmentation du bénéfice net en 2020

Immobilière Dassault : forte augmentation du bénéfice net en 2020









Crédit photo © Daniel Féau

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2020, Immobilière Dassault a continué à exploiter et développer le patrimoine immobilier dont il est propriétaire. Le Groupe a mené sa politique de valorisation en poursuivant des travaux de rénovation sur certains de ses actifs, tout en mettant en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes dans le contexte de la crise sanitaire. Malgré une année 2020 difficile en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, Immobilière Dassault a porté une attention particulière à l'asset management, afin de maintenir le niveau élevé de valorisation de ses actifs.

Au terme de cette année, les revenus locatifs se sont élevés à 20,1 millions d'euros en baisse de 0,7 ME soit -3,2% par rapport à l'exercice 2019. Cette diminution est liée à la crise sanitaire qui a eu pour conséquence l'octroi de mesures d'accompagnement aux locataires. Au 31 décembre 2020, le taux d'occupation du patrimoine s'élève à 90,65% (91,71% au 31 décembre 2019), en raison de la vacance locative volontairement organisée sur les actifs en restructuration.

Le résultat opérationnel s'élève à 114,4 ME en 2020 (50,7 ME en 2019), en hausse de 125,57%. Ce résultat découle de l'ajustement des valorisations hors droits du patrimoine immobilier qui a généré un impact positif de 100,2 ME en 2020 (35,4 ME en 2019). Cet ajustement résulte principalement de l'effet favorable des nouveaux accords intervenus sur les immeubles de l'avenue des Champs-Elysées (23 et 127).

La valorisation des contrats de swaps de taux sur la dette est de -2,8 ME au 31 décembre 2020, produisant un ajustement de valeur de +1,3 ME. Après prise en compte du coût de l'endettement net, de l'ajustement des valeurs des instruments financiers de taux d'intérêts et actifs financiers et de l'impôt, le résultat net s'établit à 110,8 ME, en hausse de +152,49% par rapport à 43,9 ME en 2019 en part groupe.

77,7 euros d'ANR ajusté

Le cash-flow courant hors variation du BFR est à 10,8 ME pour l'exercice 2020 (11,3 ME au 31 décembre 2019).

Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe au 31 décembre 2020, l'actif net réévalué (hors droits) s'élève à 520,8 ME (418,4 ME au 31 décembre 2019).

L'ANR Ajusté hors droits par action s'établit au 31 décembre 2020 à 77,75 euros par action, en hausse de 23,95% sur l'exercice.

Le cours de l'action de 59,20 euros au 31 décembre 2020 fait ressortir une décote de -23,9% par rapport à l'ANR Ajusté hors droits.

Solide structure financière

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres part du groupe d'Immobilière Dassault sont le reflet de l'actif net réévalué (ANR) puisque les immeubles de placement sont inscrits en "valeur de marché" au bilan et s'élèvent à 520,8 ME (418,4 ME au 31 décembre 2019).

Au cours de l'année 2020, aucun nouveau financement n'a été mis en place et aucun financement n'est arrivé à échéance. Immobilière Dassault dispose au 31 décembre 2020 d'une dette de 301,5 ME, utilisée à hauteur de 276,6 ME. Cette dette est sécurisée à 87% (taux fixe ou couverture de taux). Le taux économique de cette dette ressort à moins de 2% par an sur l'année 2020.

Le ratio Loan-To-Value s'établit à 32,13% de la valeur du patrimoine (droits inclus), en amélioration par rapport à 36,55% au 31 décembre 2019, et reste très largement en-dessous de la limite des 50% qu'Immobilière Dassault s'est engagée à respecter.

Le ratio ICR de couverture du service de la dette ressort à 2,74 au 31 décembre 2020 contre 3,04 au 31 décembre 2019, et reste supérieur au ratio de référence de 2,00.

Dividende

Compte tenu de la situation économique et sanitaire, Immobilière Dassault proposera à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 5 mai 2021 la distribution d'un dividende ordinaire de 1 euro par action (1,24 euro par action au titre de 2019).

Perspectives 2021

Immobilière Dassault poursuivra son travail d'asset management pour l'optimisation de la valorisation de son patrimoine et le maintien de son rendement au meilleur niveau. Le recentrage de ses actifs ayant été effectué sur les meilleures adresses du quartier des affaires parisien, Immobilière Dassault poursuivra une politique d'investissement conforme à sa stratégie d'acquisition d'actifs de bureaux et de commerces sur les meilleures adresses parisiennes et au respect de ses critères sélectifs d'acquisition d'actifs de qualité.

Dans un contexte de compétitivité extrême dans le segment des actifs de très haute qualité à Paris et de baisse constante des taux de rendement, la société adoptera une politique de grande prudence, et orientera davantage ses acquisitions sur des actifs complexes, nécessitant un travail d'asset management et de restructuration, porteurs de création de valeur plus importante à moyen terme.

Enfin, la société adoptera une politique environnementale vertueuse visant à améliorer l'empreinte environnementale de son patrimoine, et intégrera des plans d'amélioration de la performance énergétique et de l'impact environnemental dans ses travaux de rénovation, à chaque fois que cela sera possible.

Immobilière Dassault indique avoir signé une promesse de vente pour l'immeuble du 83 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine pour un montant supérieur à la dernière valeur d'expertise au 31 décembre 2020. La cession devrait être effective au 2e trimestre 2021. Elle ferait apparaitre une plus-value sociale et consolidée dans les comptes de l'exercice 2021.