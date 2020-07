Immobilière Dassault : des revenus en légère progression

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2020, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault ont progressé de 2,17% par rapport au 1er semestre 2019. Ils s'élèvent à 10,5 ME, portés notamment par la relocation de l'immeuble 36 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris à partir du 2ème trimestre 2019.

Le résultat opérationnel ressort à 56,6 ME au 30 juin 2020 contre 15,4 ME au 30 juin 2019, en forte hausse sous l'effet de l'appréciation du patrimoine immobilier qui génère un impact positif sur le résultat de 48,8 ME, contre 7,9 ME au 1er semestre 2019.

Cet ajustement positif s'explique par deux effets opposés, l'effet favorable de nouveaux accords locatifs et, en sens contraire, une hypothèse de prudence renforcée notamment sur les actifs de commerce et d'hôtellerie en raison de la crise sanitaire.

La valeur hors droits du patrimoine est évaluée à 763,5 ME, soit une hausse de 6,9% par rapport aux 714,3 ME au 31 décembre 2019.

Sur la base des capitaux propres consolidés part groupe au 30 juin 2020, l'actif net réévalué hors droits s'élève à 465,3 ME contre 418,4 ME au 31 décembre 2019.

L'ANR Ajusté hors droits s'élève à 69,59 Euros par action au 30 juin 2020, en hausse de 11% par rapport à son niveau du 31 décembre 2019.

La dette financière nette ressort à 285,1 ME au 30 juin 2020, contre 279 ME au 31 décembre 2019.

Le ratio Loan-To-Value ressort à 34,92% de la valeur du patrimoine, en amélioration par rapport à 36,55% au 31 décembre 2019 et largement en-dessous de la limite des 50% qu'Immobilière Dassault s'est engagée à respecter.