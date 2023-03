Immobilière Dassault : ANR ajusté à 91,8 euros par action, en hausse de 5,1%

(Boursier.com) — Le Directoire de la société Immobilière Dassault, sous la présidence de Monsieur Olivier Costa de Beauregard, a arrêté les comptes consolidés audités au 31 décembre 2022, qui ont été présentés au Conseil de surveillance réuni le 13 mars 2023.

Au cours de l'exercice 2022, Immobilière Dassault a poursuivi la politique de revalorisation de son portefeuille avec notamment la poursuite des travaux de rénovation ainsi que la cession des actifs non-stratégiques.

Le Groupe a ainsi poursuivi ses projets de rénovation, pour un montant total de 6 ME au cours de l'exercice, sur les immeubles situés au 16 rue de la Paix (Paris 2ème), 61 rue de Monceau (Paris 8ème), 22 rue Chauchat (Paris 9ème), ainsi qu'au 36 avenue Pierre 1er de Serbie (Paris 8ème).

Immobilière Dassault a cédé au cours de l'exercice plusieurs actifs non-stratégiques, pour une valeur globale d'environ 10,3 ME, confirmant la valeur globale d'expertise :

-219 bis Boulevard Jean Jaurès (Boulogne-Billancourt) ;

-10 rue Sadi Carnot (Asnières) ;

-2 rue Lepic (Paris 18ème) ;

-Et au 74 rue Saint-Dominique (Paris 7ème).

Immobilière Dassault porte une attention particulière à une gestion locative dynamique et a sécurisé la location de plusieurs de ses immeubles :

-Prise d'effet au 3 janvier 2022, d'un bail 3, 6, 9, 10 ans sur l'immeuble situé au 230 Boulevard Saint-Germain (Paris 7ème) pour la totalité des surfaces vacantes restantes (environ 53%) ;

-Signature d'un bail avec un locataire unique sur l'ensemble de l'immeuble situé au 36 avenue Pierre 1er de Serbie (Paris 8ème), avec une prise d'effet à compter du 1er septembre 2022 pour une durée ferme de 6 ans ;

-Signature d'un bail avec une entreprise de co-working sur la totalité des surfaces vacantes de l'immeuble du 22 rue Chauchat (Paris 9ème), avec prise d'effet au fur et à mesure de la réception des travaux.

Au 31 décembre 2022 le taux d'occupation du patrimoine immobilier est de 92,8%, en progression de près de 4% par rapport au 31 décembre 2021.

Résultats consolidés

-Au cours de l'exercice 2022, les revenus locatifs se sont élevés à 25,7 ME, en progression de 1,9% par rapport à l'exercice 2021, en dépit des cessions réalisées au cours de l'exercice mais aussi en 2021 et +4,1% à immeubles constants.

-Le résultat opérationnel ressort à 43,3 ME sur l'année, bénéficiant d'un impact positif de 21,5 ME d'ajustement des valeurs des immeubles de placement, dans un contexte défavorable de hausse des taux de capitalisation.

-Le cash-flow courant hors variation du BFR progresse à 18,1 ME pour l'exercice 2022, contre 15,7 ME au 31 décembre 2021.

-La valorisation des contrats de swaps de taux sur la dette est de 4,1 ME au 31 décembre 2022, produisant un ajustement de valeur de +5 ME. Après prise en compte du coût de l'endettement net, de l'ajustement des valeurs des instruments financiers de taux d'intérêts et actifs financiers et de l'impôt, le résultat net au 31 décembre 2022 s'établit à 43,8 ME.

Immobilière Dassault proposera à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 10 mai 2023, la distribution d'un dividende brut de 2,72 euros par action, composé d'un dividende ordinaire de 1,78 euro et d'un dividende extraordinaire de 0,94 euro en actions. Pour mémoire, le dividende versé en 2022 s'établissait à 1,30 euro/action.

Les trois principaux actionnaires (Groupe Dassault, Peugeot Invest et Groupe Horizon) ont marqué leur intention de recevoir le dividende extraordinaire en actions.

Patrimoine

Au 31 décembre 2022, le patrimoine détenu et géré par Immobilière Dassault est composé de quatorze actifs immobiliers principalement situés dans les quartiers prestigieux de Paris.

La valeur hors droits du patrimoine est évaluée à 873,6 ME au 31 décembre 2022 contre 852,2 ME au 31 décembre 2021.

L'ANR Ajusté hors droits par action s'établit au 31 décembre 2022 à 91,8 euros par action, contre 87,3 euros au 31 décembre 2021, en progression de 5,13% au titre de l'exercice 2022.

Le cours de l'action de 56,6 euros au 31 décembre 2022 fait ressortir une décote de 38,7% par rapport à l'ANR Ajusté hors droits.

Structure financière solide

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres part du groupe d'Immobilière Dassault sont le reflet de l'actif net réévalué (ANR) puisque les immeubles de placement sont inscrits en "valeur de marché" au bilan et s'élèvent à 621,9 ME, comparé à 586,9 ME au 31 décembre 2021.

La dette disponible s'élève à 272 ME au 31 décembre 2022 et est utilisée à hauteur de 240 ME. A cette date, cette dette est sécurisée à 84,84% (taux fixe ou couverture de taux).

Le ratio Loan-To-Value s'établit à 25,32% de la valeur du patrimoine (droits inclus), comparé à 27,27% sur la période correspondante en 2021, demeurant largement en-dessous de la limite des 50% qu'Immobilière Dassault s'est engagée à respecter.

Le ratio ICR de couverture du service de la dette s'établit à 5,77 au 31 décembre 2022, contre 3,96 au 31 décembre 2021, nettement supérieur au ratio de référence de 2.

Perspectives 2023

Après une année 2022 au cours de laquelle Immobilière Dassault a effectué le recentrage de ses actifs sur les meilleures adresses parisiennes, le Groupe souhaite pouvoir accroître son patrimoine immobilier centré sur des actifs tertiaires au sein des quartiers "prime", et poursuivra sa stratégie de création de valeur liée à ses actifs et de maintien de son rendement au meilleur niveau.

Dans cette optique, Immobilière Dassault restera attentive aux opportunités d'investissement conformément à ses critères sélectifs d'acquisition d'actifs. La Société reste cependant très prudente du fait de la forte compétitivité sur le segment des actifs de très haute qualité à Paris et de la décompression progressive des taux de rendement dans un contexte de forte hausse des taux d'intérêts.

Prochain communiqué : Revenus locatifs du 1er trimestre 2023, le 24 avril 2023.