Immobilière Dassault : AG à huis clos

(Boursier.com) — Compte tenu de l'évolution du contexte national actuel lié à l'épidémie de coronavirus (covid-19) et afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par le gouvernement, de garantir la sécurité de ses actionnaires et des équipes d'Immobilière Dassault et de prévenir la propagation du coronavirus, le Directoire a pris la décision de tenir l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2020 à huis-clos, hors la présence des actionnaires et des personnes pouvant y assister en application des dispositions de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 et en particulier de son article 4.

L'avis de convocation fera mention de ces modalités de tenue de l'Assemblée Générale et invitera les actionnaires d'Immobilière Dassault à exercer leurs droits de vote à distance, en remplissant un bulletin de vote par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée.

Tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale seront disponibles dans les délais légaux sur le site Internet de la société, dans la rubrique Documentation.

Par ailleurs, les slides de présentation et les réponses aux questions écrites éventuelles seront publiés sur le site Internet de la Société le 12 mai 2020...