Immobilier : qui sont les emprunteurs parisiens ?

(Boursier.com) — Crédit Agricole d'Ile-de-France publie une étude de profil des accédants en Ile-de-France. Basée sur 21.000 prêts accordés au 1er semestre 2020 par l'établissement financier, cette étude met en lumière le profil des nouveaux emprunteurs franciliens.

Les primo-accédants dans l'ancien en périphérie

Les primo-accédants sont âgés en moyenne de 34 ans, et empruntent 294.500 euros (+0,5% par rapport à la même période l'année précédente). Cet emprunt est d'une durée de 274 mois, soit 22 ans et 10 mois. Le montant moyen du projet est de 356.000 euros, en augmentation de 1,4% en un an.

Les primo-accédants représentent 58% des emprunteurs et achètent surtout dans l'ancien, en périphérie de Paris. Seulement 13% d'entre-eux investissent dans Paris intra-muros, soit une baisse de l'attractivité de la capitale de plus de 5 points sur un an.

Des secundo-accédants en quête de bon vivre

En revanche, les secundo-accédants (achat-revente) ont des projets de plus en plus importants notamment grâce à l'essor du Grand Paris. Ils privilégient la qualité de vie et sont plus de la moitié à opter pour l'acquisition d'une maison. Ils recherchent des localités où il fait bon vivre, tout en restant connectés à Paris. Les moyens de transport, les espaces verts et les établissements scolaires font partie de leurs critères prioritaires.

Plus âgés que les primo-accédants, ils ont en moyenne 42 ans, et empruntent 521.000 euros. Le montant de l'emprunt est en hausse de +4,6% en 1 an. L'emprunt est d'une durée de 212 mois, soit 17 ans et 8 mois pour un projet moyen de 663.500 euros en hausse de 5,4%.

Sartrouville plus recherchée que Versailles

Sur le plan géographique, les départements les plus plébiscités sont les Hauts-de-Seine, l'Essonne et les Yvelines.

Ainsi, 1 projet immobilier francilien sur 5 se situe dans les Hauts-de-Seine avec une augmentation de 5% du montant moyen du prêt et de 7% pour le montant moyen du projet. Asnières-sur-Seine détrône Boulogne-Billancourt et devient la commune la plus plébiscitée du département.

En outre, 18% des projets immobiliers se situent en Essonne, avec une légère augmentation de 1% du montant moyen du prêt et du montant moyen du projet. Massy reste la commune la plus plébiscitée du département. Enfin, 16% des projets immobiliers franciliens se situent dans les Yvelines avec une augmentation de 10% du montant moyen du prêt et de 6% pour le montant moyen du projet. Sartrouville détrône Versailles et devient la commune la plus plébiscitée du département.