Immobilier : le Suédois SBB plombe l'ambiance

(Boursier.com) — Séance compliquée pour les différents acteurs de l'immobilier cotés à Paris. Unibail Rodamco Westfield cède 1,6%, Icade perd 2,9% et Nexity abandonne 1,2% dans le sillage d'un nouveau plongeon du Suédois SBB. Le groupe immobilier a annoncé hier une suspension du dividende versé à ses actionnaires et l'annulation d'une levée de capitaux après l'abaissement de sa note de crédit par S&P Global de 'BBB-' à 'BB+'. Comme de nombreuses autres sociétés immobilières suédoises, le groupe Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB s'efforce de refinancer sa dette, mais la hausse des taux d'intérêt et les inquiétudes des investisseurs lui ont fermé de nombreuses options.

"Ce sera un autre surplomb négatif pour le secteur", même si la situation de SBB n'est pas directement corrélée à celle de ses pairs suédois, explique à 'Bloomberg' Molly Guggenheimer, stratège actions à la Danske Bank à Stockholm. Alors que le secteur immobilier européen est secoué par la hausse des taux d'intérêt, la Suède est considérée comme le maillon faible car une grande partie de la dette est à court terme et à taux variable, ce qui la rend particulièrement exposée à la fin de l'ère de l'argent bon marché.