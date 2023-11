Immobilier : le secteur bondit avec la baisse des rendements obligataires

(Boursier.com) — Le secteur immobilier se distingue ce jeudi en Europe à l'image d'Unibail-Rodamco-Westfield qui gagne plus de 7% ou de Klepierre qui avance de 4,7%. Le compartiment bénéficie de la nette détente des rendements obligataires après la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi soir. L'indice Stoxx immobilier gagne plus de 4%, sa plus forte hausse depuis la mi-juillet. Il aligne par la même occasion une sixième séance consécutive dans le vert, sa plus longue série haussière depuis environ un an.