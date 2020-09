Immobel : revalorisation du site Cours Saint-Michel à Etterbeek présentée aux riverains

A la demande concertée de la commune et des développeurs Besix RED et Immobel, les bureaux d'architectes et d'architectes paysagistes ont présenté hier aux riverains les lignes maîtresses du projet de revalorisation au Cours Saint-Michel - une transformation d'un ensemble de bureaux obsolète en un lieu de vie reconnecté et ouvert sur l'espace public et les quartiers environnants.

Cette réunion, qui suit une phase de réflexion et de co création avec la région bruxelloise et la commune d'Etterbeek, a permis aux différentes parties de s'exprimer et d'échanger sur ce projet d'importance majeure à l'échelle du quartier. "Cela dans un esprit de transparence, positif et constructif" commente le groupe.

Le futur développement s'articulera autour de 3 axes :

-la reconnexion entre les quartiers au moyen d'une promenade urbaine publique et la multiplication de la surface d'espaces verts par 3 ;

-la revalorisation du bâtiment existant en diminuant de 13% la surface bâtie totale et en transformant l'immeuble de bureau obsolète en espaces de travail flexibles, lumineux et ouverts, adaptés aux nouvelles méthodes de travail (NWoW) ;

-l'introduction de la mixité fonctionnelle : l'optimisation de l'espace vert actuel en un véritable parc habité accessible au public, la création de plusieurs immeubles de logements de qualité, de 5 commerces et services de proximité et des espaces de restauration...

"Notre proposition vise à apporter une réponse à des problématiques prégnantes à l'échelle de la commune. Le site fera place à une architecture ouverte et transparente qui facilite l'interaction et met l'accent sur la lumière et la circulation de ses occupants", déclare Adrien Puylaert, Developer Immobel. "Tandis qu'il sera harmonieusement intégré à l'environnement existant, le bâtiment sera aussi exemplaire sur les plans énergétique et environnemental".