Immobel réalise le premier closing du fonds Immobel Belux Office Development Fund









(Boursier.com) — Hier , Immobel a réalisé avec succès le premier closing du fonds Immobel BeLux Office Development Fund. Un engagement cumulé de prises de participation de 80 millions d'euros a été atteint pour investir jusqu'à 230 millions d'euros dans des projets de développement de bureaux en Belgique et au Luxembourg.

L'objectif du Fonds est de développer des projets de bureaux dans des zones urbaines clés en Belgique et au Luxembourg via une levée de fonds de 200 ME, permettant une capacité d'investissement allant jusqu'à 550 ME. À la suite de ce premier engagement de 80 ME, levé auprès d'un nombre limité d'investisseurs institutionnels et privés, de nouveaux closings sont attendus avant fin 2021. Le Fonds acquerra les premiers actifs avant l'été 2021 dont le redéveloppement du siège emblématique de Total dans le quartier européen de Bruxelles et un projet de développement de bureaux à la Cloche d'Or, au Luxembourg.