Immobel et BPI Real Estate vendent une partie du projet Key West à Home Invest Belgium

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En cédant la partie A du projet Key West à Home Invest Belgium, Immobel et BPI Real Estate accélèrent la reconversion de l'ancien site industriel, situé aux abords de la tête du bassin de Biestebroeck, en nouveau quartier ouvert et dynamique.

L'accord conclu avec Home Invest Belgium, spécialiste renommé dans la location de biens résidentiels, cadre parfaitement avec la professionnalisation constante du marché belge de l'immobilier.

Professionnalisation du marché belge de l'immobilier

La vente de la partie A du projet Key West par Immobel et BPI Real Estate répond à la professionnalisation croissante du marché immobilier. Elle témoigne de l'évolution d'un marché locatif privé vers un marché locatif dominé par des acteurs professionnels. Bruxelles rattrape bien son retard : les acteurs immobiliers professionnels sont toujours plus nombreux à y proposer des appartements à louer. Spécialiste de la location de biens résidentiels, Home Invest Belgium est l'un de ces acteurs.

Les sociétés professionnelles de locations résidentielles restent souvent propriétaires du bien pendant une longue période et investissent dès lors dans des améliorations à long terme, comme des matériaux durables, une sécurité incendie de qualité, des entretiens réguliers et des espaces communs qui améliorent globalement la qualité du bien et le confort des habitants. Les propriétaires professionnels permettent en outre d'éviter les frais typiquement liés à la copropriété.