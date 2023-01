Immo Blockchain ouvre son 1er site de flex-office à Nantes Chantenay

(Boursier.com) — Immo Blockchain annonce le lancement commercial de La Tannerie, une demeure d'exception offrant des espaces de travail partagés à Nantes Chantenay.

Dans la foulée du lancement de La Ferme de La Corde, lieu évènementiel d'exception, Immo Blockchain ouvre les portes de La Tannerie où sont proposés à la location 500 m2 d'espaces de travail partagés.

Ce nouveau lancement s'inscrit sur un marché du co-working, porté par les nouveaux modes de travail et la forte demande de bureaux flexibles. Située au coeur de Nantes-Chantenay, La Tannerie se trouve à proximité des transports, du centre-ville et de nombreux restaurants et boutiques de quartier. Cette demeure est constituée de 7 espaces privatifs de 3 à 7 postes de travail individuels et offre de nombreux avantages : 3 salles de réunion (9 à 32 m2) accessibles en illimité, espace de réception, cuisine pour les repas, équipement en fibre optique, accès 24h/24 et 7j/7, entretien hebdomadaire des locaux, etc... Entourée d'un parc classé de 6.000 m2, La Tannerie propose également un potager BIO et collaboratif.