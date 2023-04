Immo Blockchain : la moins-value de cession Livestory impacte les comptes

(Boursier.com) — Le groupe Immo Blockchain publie un chiffre d'affaires consolidé de 3,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, soit une croissance de +55% par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance du chiffre d'affaires consolidé de +1,1 ME est issue à hauteur de 0,7 ME de l'acquisition du fonds de commerce Capdel en juin 2021, et provient à hauteur de 0,4 ME de la croissance organique des autres activités. En parallèle, le groupe annonce un chiffre d'affaires proforma de 4,2 ME avec la consolidation des hôtels Galet et Lodge Kerisper acquis respectivement en mai et décembre 2021.

Immo Blockchain génère un Ebitda consolidé de 0,2 ME au 31 décembre 2022, doublé comparativement à l'exercice précédent (0,1 ME). Par ailleurs, l'Ebitda proforma est de 0,4 ME au 31 décembre 2022. Le groupe continue à améliorer sa rentabilité opérationnelle, avec un Ebitda positif notamment grâce aux synergies créées entre les différentes activités.

Le résultat net consolidé est de -0,6 ME au 31 décembre en raison d'un résultat exceptionnel de -0,4 ME lié à la moins-value de cession Livestory pour -0,3 ME et les coûts liés au transfert sur Euronext Growth Paris pour -0,1 ME.

Le groupe Immo Blockchain affiche une situation financière saine avec des fonds propres consolidés de 7,4 ME, une trésorerie brute consolidée de 0,6 ME, doublée par rapport à l'an dernier, des dettes financières consolidées de 3,8 ME contractées exclusivement afin de financer les différentes acquisitions d'actifs immobiliers.

Ambitions 2023

Immo Blockchain entend poursuivre le développement de son portefeuille d'actifs fonciers d'exception et continuer à développer de nouvelles activités innovantes tout en alliant croissance organique et croissance externe. Afin d'accompagner cette croissance, le groupe Immo Blockchain a pour projet d'unifier son nom avec sa principale marque commerciale et ainsi changer de nom pour One Experience. Il entend ainsi s'appuyer sur sa marque historique qui reflète ses ambitions commerciales sur le marché de l'Hospitality. Ce changement de dénomination sociale sera proposé à la prochaine Assemblée générale mixte qui sera convoquée le 28 juin.

Par ailleurs, Immo Blockchain maintient son objectif de développement de la première plateforme française d'investissements fonciers s'appuyant sur la technologie Blockchain. Immo Blockchain poursuit également sa démarche de construction d'un acteur référent sur le marché de l'Hospitality avec une approche alliant croissance organique et croissance externe ciblée, et pourrait être amené à recourir au marché pour renforcer ses ressources de financement.