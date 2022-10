Immo Blockchain : Dimoba crée une co-entreprise avec Growsiste

(Boursier.com) — Immo Blockchain crée sa filiale Reavilz. Cette filiale est dédiée à la production d'expériences engageantes et innovantes, pour les marques et les entreprises, en exploitant toute la palette de la technologie 3D - temps réel.

Reavilz est une joint-venture entre Dimoba -récemment acquise par Immo Blockchain- et Growsiste, start-up studio basé à Paris et Hong Kong qui a déjà créé en 2 ans plus de 20 projets novateurs auprès de grands groupes et ETI en France et à l'international.

Reavilz ambitionne de devenir le leader français et européen dans la création de personnages virtuels (Meta Humains), d'univers 3D, et leur animation au service des marques et des entreprises pour créer et animer des communautés engagées : faire du monde virtuel de demain la réalité d'aujourd'hui.

Cette nouvelle filiale vient renforcer le pôle solutions évènementielles du groupe. Elle a déjà lancé 6 influenceurs virtuels et travaille sur de nouveaux personnages animés tant dans le Web2 que dans le Web3. Reavilz peut s'appuyer sur les ressources de production de Dimoba pour donner vie à ses personnages virtuels (Plateau 3D Temps réel, Motion Capture, etc.) et développe d'ores et déjà les déclinaisons NFT de ces personnalités en s'appuyant sur la technologie Blockchain. Avec Reavilz, Immo Blockchain répond aux attentes des entreprises - tant dans leur communication BtoB que BtoC - et aux nombreuses demandes de créations 3D, de développements d'expériences et d'animations événementielles live, dans le monde réel et le monde virtuel.

"Immo Blockchain continue à proposer des expériences originales et efficaces aux entreprises dans l'univers de l'événementiel et de la communication distancielle. Avec REAVILZ, nous créons une passerelle entre le monde d'aujourd'hui et le métavers de demain à travers notamment des "humains virtuels" et leurs NFT associés. Nous allons proposer des expériences innovantes, activables dès maintenant, qui viendront en plus renforcer spécifiquement notre activité dans le métavers", commente Edouard Masseau - Président Directeur Général du groupe Immo Blockchain.

En séance, l'action Immo Blockchain redonne 12% à 1,76 euro.