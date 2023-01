Immo Blockchain développe son pôle 'Event'

(Boursier.com) — Immo Blockchain, groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires et solutions d'Hospitality (évènementielles, hôtels, co-living, flex-office...), annonce le lancement commercial d'un nouveau lieu d'exception via sa filiale One Experience : 'La Ferme de la Corde'.

La Ferme de La Corde est un lieu d'exception dédié à l'organisation d'événements privés et professionnels. Son lancement commercial vient développer l'offre 'event' de la filiale One Experience qui opère au global un portefeuille d'une dizaine d'actifs à travers ses 3 pôles d'activités 'event', 'hôtellerie' et 'co-living' (One Nest). Située à 30 km de Paris, 'La Ferme de La Corde' est un domaine plongé dans la nature (25 ha) et animé par une exploitation équestre. Le lieu propose des espaces évènementiels entièrement rénovés et modulables, qui peuvent accueillir des groupes de 80 à 400 personnes. Le lancement de la Ferme de la Corde s'inscrit dans une dynamique de développement commercial soutenue au sein du groupe Immo Blockchain qui devrait donner lieu à une succession d'ouvertures dans les prochains mois.