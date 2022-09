Immo Blockchain : des offres packagées pour les entreprises

(Boursier.com) — Immo Blockchain annonce le lancement d'offres packagées dédiées aux évènements d'entreprises dans l'univers du Métavers. Le groupe "répond à l'engouement des marques et des entreprises pour le métavers". Son agence évènementielle intégrée a conçu, en collaboration avec l'agence de production RLTY, des offres innovantes comprenant l'accès au land propriétaire d'Immo Blockchain sur The Sanbox durant 24 à 48h, le choix d'un immeuble 3D parmi 4 modèles sur étagère avec customisation de l'immeuble aux couleurs de la marque, la création d'un billet d'entrée sous la forme d'un NFT (distribué pour un prix fixe ou gratuitement), la mise à disposition d'une landing page de présentation et/ou commercialisation de l'événement, l'intégration d'un écran de retransmission live en un lieu physique, ainsi que le déploiement de stands virtuels aux couleurs des sponsors et/ou des exposants, ainsi que de nombreuses autres options.

Dédiées aux lancements de produits, aux congrès et salons, aux opérations de communication, etc., les nouvelles offres "facilitent l'accès au métavers pour les entreprises et leurs équipes avec la faculté de s'adapter à toute scénographie, avec praticité et facilité opérationnelle". Le groupe développe son offre tout en poursuivant sa lancée dans l'organisation de divers événements dans le métavers, notamment la tenue des comités de direction de grandes entreprises. Ces activités évènementielles "se développent à un rythme soutenu", commente le groupe.