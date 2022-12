Immo Blockchain : acquisition d'un premier immeuble par Investoken

(Boursier.com) — Immo Blockchain réalise sa première acquisition d'actif immobilier sur la blockchain via sa filiale Investoken, plateforme d'investissements fonciers en 'utility tokens' récemment créée, qui a signé un compromis portant sur un actif immobilier situé à Lille pour un montant de 680 KE. Il s'agit d'un immeuble rénové et occupé, dont la gestion sera confiée à One Nest, filiale du groupe Immo Blockchain dédiée au marché en pleine expansion du co-living. L'acquisition définitive du bien se fera d'ici la fin du mois de février. Présenté comme un véritable "club d'investissement" fondé sur la technologie blockchain, Investoken a réuni un groupe d'investisseurs qualifiés qui bénéficieront d'un 'utility token' leur permettant le versement mensuel d'un revenu ainsi qu'un accès aux services privilèges du club (avantages premiums, partenariats avec des lieux prestigieux, opportunités de co-investissement en avant-première, etc.).

Avec l'ambition de créer la première plateforme française d'investissements fonciers en "tokens", Immo Blockchain a déjà sélectionné de nombreux autres actifs, notamment sur le marché en croissance du 'co-living' (formule de colocation 'tout inclus').