Immersion reporte la publication de ses résultats annuels et son AG

Immersion reporte la publication de ses résultats annuels et son AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Immersion , expert européen et acteur international majeur de la Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée et des Solutions Collaboratives, annonce un report de la publication de ses résultats annuels 2019/2020 et de la tenue de son assemblée générale annuelle relative aux comptes clos le 30 juin 2020. Dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie, et dans le cadre défini par l'ordonnance 2020318 du 25 mars 2020 permettant la prorogation de trois mois du délai imparti pour l'approbation des comptes annuels, le conseil d'administration d'Immersion a décidé de reporter la tenue de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020 à une date ultérieure, et en tout état de cause au plus tard au 31 mars 2021.

Parallèlement, sur le fondement du communiqué de l'Autorité des Marchés Financiers du 30 mars 2020, le conseil d'administration d'Immersion a décidé de reporter la publication de ses comptes annuels. Les dates de tenue de l'assemblée générale annuelle et de publication du rapport financier annuel seront communiquées ultérieurement...