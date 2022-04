Immersion : La perte d'exploitation ressort à 0,19 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires S1 d'Immersion s'établit à 2,41 ME, en retrait de 28,3%. L'activité sur le 1er semestre de l'exercice 2021/2022 est restée impactée par la crise sanitaire, notamment par des difficultés d'approvisionnement allongeant les délais de réalisations des projets.

Pour autant, sur la période, 13 licences Shariiing 2.0 ont été signées, soit 30% de plus qu'au premier semestre précédent. En dépit de cette baisse d'activité, Immersion enregistre une nette remontée de sa marge brute à 43,6% vs 31,8%, sur le S1 2020/2021, traduisant le poids des activités plus contributives des ventes de solutions logicielles.

La perte d'exploitation ressort à (0,19) ME. La hausse des charges d'exploitation sur le S1 est à comparer au S1 2020/2021 qui a bénéficié d'aides d'Etat dans le cadre de la crise sanitaire. Globalement, Immersion affiche un résultat net à (0,23) ME.