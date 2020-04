Immersion : la maîtrise des charges permet de renouer avec les bénéfices au 1er semestre 2019-2020

(Boursier.com) — Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, soit pour le 1er semestre 2019-2020, Immersion enregistre un chiffre d'affaires de 3,64 millions d'euros (3,93 ME au 31 décembre 2018). L'évolution du chiffre d'affaires traduit à la fois l'évolution du business model avec la sortie de la 2.0 de Shariiing, commercialisée désormais sous la forme d'abonnement -auparavant vente de licence avec contrat de maintenance- et la vente de solutions plus vastes intégrant des équipements. Sur la période, Immersion a poursuivi l'animation de son réseau de distribution en France et ses actions pour accélérer sur ancrage à l'export, qui s'avère plus long qu'anticipé.

La marge brute s'établit à 1,92 ME. Sa hausse, de 43% à 57% sur le 1er semestre 2019-2020, résulte de la progression des ventes de solutions logicielles (Shariiing).

La bonne maîtrise des charges d'exploitation, sur la période, contribue à l'amélioration de l'EBE qui s'inscrit à +0,38 ME (+0,10 ME sur le S1 2018-2019).

Immersion affiche un résultat net positif à +0,35 ME (-0,10 ME sur le 1er semestre 2018-2019).

La trésorerie de la société est en ligne avec l'évolution de son activité. Elle s'établit à 0,8 ME (0,32 ME au 31 décembre 2019).

Perspectives

Après un début d'année 2020 en ligne avec ses attentes, la crise sanitaire liée au Covid-19 est venue perturbée brutalement l'activité. Rapidement, la société a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de l'ensemble de ses collaborateurs avec notamment, l'appui du dispositif d'activité partielle. La société a également fait une demande de PGE.

Son organisation interne s'adapte pour permettre la poursuite des activités. Les activités historiques subissent les contraintes liées au confinement (sites clients fermés ou interdits d'accès notamment). Pour autant, les équipes s'organisent pour répondre aux demandes dès lors que les conditions sont réunies.

La crise actuelle conforte la pertinence de la priorité stratégique de Shariiing, solution de collaboration à distance et outil d'accompagnement de la transformation digitale. L'objectif est d'accélérer les développements en préservant la dynamique de l'innovation au travers, notamment des investissements R&D.

En toute logique, un décalage de chiffre d'affaires est attendu et les efforts de développements des circuits de distribution, en France et à l'export, sont, de fait, suspendus. Au-delà, le positionnement des activités et les attentes des clients sont en adéquation.