Immersion équipe le 1er Digital Lab d'ArcelorMittal

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ArcelorMittal a inauguré, le 6 juillet, son premier Digital Lab, implanté à Dunkerque (Nord), à proximité de son plus grand site européen de production d'acier. L'objectif du géant de l'acier est d'accélérer sa transformation digitale et d'apporter à l'industrie le meilleur de l'innovation numérique. Immersion, expert en réalité virtuelle, augmentée et solutions collaboratives depuis 1994, a été retenue pour l'équipement de ce Digital Lab ArcelorMittal, et plus largement pour participer à sa transformation digitale.

Immersion équipe le Digital Lab de Dunkerque avec des solutions tactiles et collaboratives ; une salle immersive ; une salle de réalité virtuelle.

L'ensemble de ces solutions utilise Shariiing, logiciel de présentation et de collaboration développée par Immersion pour proposer des présentations captivantes et des réunions collaboratives à distance.