Immersion demeure bénéficiaire malgré l'attentisme du marché

(Boursier.com) — Sur son exercice 2022-2023, l'entreprise bordelaise Immersion enregistre un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros, en hausse de +21% par rapport à l'exercice précédent.

La marge ressort à 40% pour 2,64 ME (47% et 2,56 ME sur 2021-2022), une évolution liée au mix produits sur la période, notamment à de nouvelles affaires remportées moins contributives.

La société avait annoncé qu'une nouvelle offre commerciale associée à la dernière version de Shariiing devait être lancée d'ici à la fin de l'exercice fiscal. Cette version de Shariiing, lancée juste au début du nouvel exercice, intègre notamment les outils de webconférence les plus courants et permet de proposer Studiiio, solution hydride et multimodale pouvant combiner les expertises reconnues de réalité étendue et de solutions collaboratives.

Sur le second semestre, 13 nouvelles licences Shariiing ont été signées, soit un total de 46 nouvelles licences, contre 22 en N-1. Ce niveau de vente au S2 s'explique par l'attente de la sortie de la nouvelle version annoncée.

Ce décalage du lancement a permis de se doter d'un nouveau site internet institutionnel (mis en ligne en juin 2023) et de nouveaux contenus rédactionnels, photos et vidéos alignés avec les métiers et l'ambition d'Immersion.

Ces investissements dans les nouveaux supports de communication pérennes, couplés à des investissements commerciaux se sont traduits par une hausse maîtrisée des frais généraux (+3%).

Le résultat net ressort positif à 0,04 ME (0,06 ME un an plus tôt).

Trésorerie

Au 30 juin 2023, les fonds propres s'élèvent à 2,21 ME pour un endettement financier de 0,82 ME. Au même titre qu'au 31 décembre 2022, la variation de la trésorerie s'explique par des retards de règlements de la sphère publique.