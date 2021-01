Immersion contient sa perte sur l'exercice 2019-2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le début d'année 2020 s'était inscrit en ligne avec les attentes, la crise sanitaire liée au Covid-19 n'a pas permis à Immersion une poursuite normale de ses activités sur le second semestre de l'exercice clos le 30 juin 2020. Ainsi, le chiffre d'affaires 2019/2020, impacté par un décalage d'activité et un arrêt des développements des circuits de distribution, en France et à l'export, s'inscrit en recul à 5,26 millions d'euros (7,03 ME au 30 juin 2019), avec 21 nouvelles licences Shariiing vendues, dont 20 l'ont été sur le 1er semestre et seulement une licence vendue sur le 2nd semestre.

Sur la période du premier confinement, Immersion a réorganisé l'activité pour préserver la sécurité sanitaire de tous ses collaborateurs et mis en place un certain nombre d'actions visant à préserver la structure et la trésorerie de la société avec notamment : le recours au chômage partiel et une vigilance particulière portée sur les encaissements clients. Dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place par le Gouvernement pour faire face aux conséquences de la crise, le Groupe a obtenu un PGE pour un montant de 1,7 ME.

Concernant l'activité traditionnelle d'intégrateur, la crise sanitaire a accéléré deux phénomènes qui avaient déjà été identifiés : la baisse des projets dimensionnants en réalité virtuelle et un accroissement de projets hybrides avec de la collaboration. Après une période d'arrêt pendant le premier confinement, certains projets ont repris, d'autres ont été repoussés. Les services commercial et maintenance sont restés en contact régulier avec les clients et prospects pour répondre à leurs besoins.

La crise sanitaire a également confirmé l'intérêt de l'activité historique de négoce de la société. Les clients ont continué à nous passer des commandes, notamment via le site de vente en ligne.

Dans ce contexte inédit, la société a concentré ses ressources sur les contrats de R&D et Shariiing. Dès le mois de juillet 2020, Immersion a lancé Shariiing for You, une solution de collaboration et de visioconférence 100% web à destination des professionnels. Développée pendant le premier confinement, cette solution s'est construite en s'appuyant sur une partie des investissements précédemment engagés. Avec la volonté de participer à l'effort national et contribuer au rebond des entreprises, Immersion a montré non seulement la forte réactivité des équipes mais aussi affirmé le savoir-faire d'Immersion en matière de solutions collaboratives innovantes.

Par ailleurs, en matière de R&D, un nouveau brevet a été déposé sur l'exercice et Immersion a remporté un nouveau projet de recherche européen (H2020), Tactility, dont le budget global est de 3,8 millions d'euros pour le consortium.

En termes de résultats, Immersion a préservé sa marge brute à 47% (51% sur 2018-2019).

Pour autant, alors que le 1er semestre 2019-2020 avait permis de restaurer la performance d'exploitation, l'EBE sur 12 mois de l'exercice ressort en perte à -0,30 ME, en dépit d'une gestion contenue des charges d'exploitation, mais d'une activité plus faible sur le 2e semestre.

Le montant significatif de subventions et de CIR, résultant d'une activité soutenue en R&D a contribué à limiter la perte nette globale sur l'exercice 2019-2020 à -0,33 ME.

Structure bilancielle

La trésorerie s'élève à 3,09 ME (0,32 ME un an plus tôt). Ce niveau de trésorerie s'explique par une vigilance accrue des encaissements clients et l'obtention du PGE. Les capitaux propres se montent à 1,49 ME (1,88 ME au 30 juin 2019).

Perspectives

La visibilité à court terme reste réduite, indique Immersion. Pour autant, la société qui a structuré ses équipes et son organisation pour être pleinement opérationnelle, reste concentrée sur son plan stratégique autour de la poursuite du déploiement de Shariiing. La version Shariiing 2.0, toujours en adéquation avec les attentes des clients, offre une position stratégique majeure à Immersion, avec de nombreux avantages compétitifs. Aussi dès que la situation le permettra, Immersion entend poursuivre et intensifier ses actions commerciales pour accélérer l'utilisation de Shariiing. Sur l'activité traditionnelle d'intégration de réalité virtuelle, le marché montre toujours des signaux d'intérêts avec une diminution des projets dimensionnants, mais un frémissement dans les projets de taille intermédiaire. Sur l'activité historique de négoce qui a confirmé son intérêt, Immersion a ajusté ses effectifs pour renforcer l'équipe afin de mieux répondre à la demande. La stratégie est de connecter les individus (qui utilisent actuellement Shariiing for You) et les lieux de travail (équipés de Shariiing Advanced) pour leur offrir une expérience de collaboration complète.

En matière de recherche, Immersion a remporté un nouveau projet de recherche européen dont le budget global est de 7,9 ME pour le consortium.