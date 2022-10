Immersion : amélioration des résultats annuels

(Boursier.com) — La société Immersion, spécialiste des solutions de réalité virtuelle et augmentée, a vu son chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 s'établir à 5,45 ME, en retrait de 6%. L'amélioration de la marge brute s'est poursuivie (+7 points) de 40% à 47%. Les difficultés d'approvisionnement subies au premier semestre se sont partiellement résorbées sans pour autant permettre de retrouver le niveau d'activité de l'exercice précédent. L'EBE est légèrement positif (0,31 ME) contre -0,28 ME un an plus tôt et le résultat net est bénéficiaire de 0,6 ME.

L'augmentation des charges d'exploitation repose majoritairement sur la fin des mesures de soutien ainsi que des investissements commerciaux. Sur le second semestre, 9 nouvelles licences Shariiing ont été signées, soit un total de 22 nouvelles licences commercialisées sur l'exercice, contre 28 en N-1. La diminution du nombre de licences Shariiing commercialisées par rapport à N-1 est également une conséquence de ces difficultés d'approvisionnement.

La trésorerie de la société était positive à 1,68 ME au 30 juin 2022. Pour rappel, dans le cadre des aides gouvernementales liées à la crise, Immersion a bénéficié d'un PGE pour un montant 1,7 ME dont le remboursement a débuté sur cet exercice.