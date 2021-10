Immersion : 600 kE de résultat net sur l'exercice 2020-2021

(Boursier.com) — L 'activité d'Immersion sur l'exercice 2020/2021 a été impactée par les suspensions successives liées à l'environnement épidémique. Le chiffre d'affaires est de 5,8 millions d'euros au 30 juin 2021 (7,03 ME au 30 juin 2019).

Avec une marge brute de 2,33 ME au 30 juin, l'EBE s'établit à 0,31 ME. Le résultat net est positif de 0,6 ME.

La trésorerie de la société a été impactée essentiellement par l'évolution du BFR, consécutif à la reprise d'activité en fin de période. Immersion a bénéficié de l'étalement des échéances du PGE qui débuteront à la fin du prochain exercice. Pour rappel, la société a obtenu un PGE de 1,7 ME.

Perspectives

La crise sanitaire a confirmé l'intérêt de la stratégie autour de Shariiing pour de la présentation et de la collaboration hybride. La pandémie a participé au déploiement massif des plateformes traditionnelles, mais a aussi révélé leurs points faibles. L'entreprise voit Shariiing comme une solution pertinente qui vient en complément des solutions traditionnelles pour combler ces faiblesses et notamment pour les usages de formation et de prise de décisions.

La stratégie est toujours de connecter les individus (qui utilisent Shariiing, anciennement Shariiing for You) et les lieux de travail (équipés de Shariiing Advanced) pour leur offrir une expérience de collaboration complète.