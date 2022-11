Imerys voit rouge malgré la confirmation des objectifs 2022

(Boursier.com) — Imerys est chahuté en ce milieu de semaine à Paris. Malgré la confirmation de sa guidance annuelle, le spécialiste des minéraux industriels trébuche de 5,9% à 39,4 euros. Le groupe a fait état, au titre de son troisième trimestre, d'un chiffre d'affaires en hausse de 20,8% à 1,116 milliard d'euros (+13,3% en organique) avec un Ebitda en amélioration de 15%, à 193 millions d'euros.

"Dans une conjoncture macroéconomique dégradée, particulièrement en Europe, notre discipline tarifaire alliée à une gestion rigoureuse des coûts devraient continuer à contrebalancer au quatrième trimestre la hausse de nos coûts de production et la décélération des volumes". Dans ce contexte, Imerys a confirmé sa prévision d'EBITDA courant pour l'année 2022, entre 690 et 710 ME (normes IFRS 5).

Au premier abord, le marché pourrait être surpris par la déconsolidation de Calderys rendant la publication difficile à lire et une baisse des volumes plus marquée, explique Oddo BHF. Surtout après une performance de 35% en un mois seulement. Mais l'essentiel reste la transformation en profondeur marquée par les cessions de Calderys et du papier pour financer un virage dans la production de lithium (après Beauvoir la Cornouaille ?). Ces grandes manoeuvres ont déjà commencé à réveiller la belle endormie. Ces opérations permettront de réduire la cyclicité du groupe tout en le recentrant sur l'électrification des véhicules. Le coutier reste ainsi à 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 55 euros.