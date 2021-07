Imerys vise un CA de 4,2 MdsE et une marge proche de 18%

(Boursier.com) — Imerys publie un Ebitda courant en progression de plus de 38% au premier semestre 2021 à 400 millions d'euros, pour une marge de 18,6% à comparer à un niveau de 15,2% un an avant. Le résultat courant net part du groupe, ressort à 158,3 millions d'euros, contre 72,8 millions sur la période comparable de l'an dernier. Le chiffre d'affaires semestriel progresse de 13,6% à 2,158 milliards d'euros. La croissance organique ressort solide à 17% (et même 29% au T2), portée par de bonnes performances commerciales et la reprise économique mondiale. Le groupe évoque par ailleurs une accélération du prix-mix à +2,6% au T2 à comparer à +0,5% au T1. Le niveau de marge d'Ebitda courant de 18,6% est supérieur à celui de 2019 (17,6%). Le résultat courant net a plus que doublé. La génération de trésorerie est solide, avec un cash flow libre opérationnel courant net de 122 millions d'euros au S1. Au 30 juin, la dette financière nette était de 1,55 MdE.

Le groupe dit anticiper pour 2021 un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros et une marge d'Ebitda courant proche de 18%, en faisant l'hypothèse que les taux de change demeurent à leur niveau actuel et que l'environnement macro-économique ne se détériore pas. Ces perspectives traduisent la confiance du groupe dans le maintien d'une demande soutenue pour ses solutions de minéraux de spécialité dans tous les segments, ainsi que sa capacité à baisser ses coûts et à maintenir un mix-prix positif dans l'environnement inflationniste actuel. Imerys se dit ainsi bien positionné pour profiter de la reprise.