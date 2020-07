Imerys : une publication saluée

(Boursier.com) — Imerys gagne du terrain (+4,7% à 33,2 euros) au lendemain de comptes intermédiaires moins dégradés que prévu grâce aux mesures de réduction des coûts rapidement mises en place. Le spécialiste des minéraux pour l'industrie a ainsi dégagé sur les six premiers mois de l'année un EBITDA courant de 290 millions d'euros (-26%) pour un chiffre d'affaires en baisse de 16% à 1,9 MdsE. Les volumes de ventes ont diminué de 16,6%, dont 24,6 % au deuxième trimestre, la pandémie de Covid-19 ayant affecté les marchés industriels mondiaux. La société a malgré tout vu sa génération de cash-flow libre opérationnel courant net bondir de 40% à 139 ME.

"L'incertitude qui prévaut quant à la rapidité et à l'ampleur de la reprise dans la plupart de nos marchés rend difficile la communication d'un objectif financier fiable pour 2020. La confiance que nous avons dans la résilience, l'adaptabilité du modèle d'affaires d'Imerys et ce, même dans les circonstances les plus difficiles, est confortée par nos résultats du premier semestre", a déclaré Alessandro Dazza, directeur général d'Imerys.