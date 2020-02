Imerys : une organisation simplifiée avec Alessandro Dazza pour Directeur général

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses comptes annuels 2019, Imerys indique que sa nouvelle organisation, annoncée en décembre 2018, est désormais mise en oeuvre dans l'ensemble du Groupe. Elle doit permettre à Imerys d'atteindre son plein potentiel en matière de croissance organique et d'améliorer sa compétitivité pour créer durablement de la valeur.

Cette organisation simplifiée s'articule autour de deux segments qui regroupent 5 domaines d'activité, construits autour des principaux marchés d'Imerys :

- Le segment Minéraux de Performance rassemble 3 domaines d'activité géographiques -Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC)- et sert les industries du plastique, de la peinture et du revêtement, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton.

- Le segment Matériaux et Solutions Haute Température comprend deux domaines d'activité -Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction- à destination des marchés des réfractaires, de la fonderie, de la sidérurgie, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.

Un nouveau DG

D'autre part, Imerys indique qu'Alessandro Dazza, sera son nouveau Directeur général. Il prendra ses fonctions le 17 février, et mettra à profit son leadership, sa connaissance intime d'Imerys et de ses métiers pour mener à bien la nécessaire transformation qui a été engagée et poursuivre cette stratégie de croissance rentable .

Dans la nouvelle configuration d'entreprise, les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général sont séparées.

Patrick Kron va poursuivre ses fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Ces décisions prendront effet le 17 février 2020, date à laquelle Alessandro Dazza rejoindra Imerys.

Conseil d'administration réduit

Lors de sa réunion du 12 février, le Conseil d'Administration d'Imerys a arrêté les projets de résolutions qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 4 mai 2020. Ces projets prévoient notamment la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, Mesdames Annette Messemer et Véronique Saubot, suite au départ de Mme Odile Desforges et au non renouvellement des mandats de Mesdames Marion Guillou et Martina Merz.

Le Conseil d'Administration serait en conséquence réduit à 10 membres, plus 2 administrateurs représentant les salariés.