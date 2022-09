Imerys : une nouvelle cession appréciée par le marché

(Boursier.com) — Imerys avance de 1,6% à 29 euros en matinée. La société a annoncé être entrée en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de la plupart des actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel, carbonate de calcium précipité et talc, qui servent principalement les marchés du papier, pour une valeur d'entreprise de 390 millions d'euros incluant un earn-out dépendant de la performance future des actifs cédés. Ces activités emploient approximativement 950 employés répartis dans 24 usines en Amériques et Asie, ainsi que dans certains sites en Europe.

Oddo BHF explique avoir toujours pensé que ces activités présentaient le portrait-robot idéal pour sortir du giron du groupe. La cession de Calderys et maintenant du papier marque le lancement des grandes manoeuvres et devrait enfin permettre de réveiller la belle endormie pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs. Ces opérations permettront de réduire la cyclicité du groupe pour sans doute financer l'exploitation de la mine de lithium de Beauvoir, selon le broker. Le titre pourrait enfin sortir de sa torpeur compte tenu de l'ampleur de cessions représentant au final 1,3 MdE (930 ME + 400 ME).