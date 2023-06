Imerys : un peu plus haut...

(Boursier.com) — Imerys progresse de 0,6% à 34,65 euros ce vendredi, alors que le broker Berenberg a ajusté marginalement la mire de 50 à 51 euros tout en restant à l'achat sur le dossier. Le résultat opérationnel courant du T1 du groupe a augmenté de 14,6% par rapport à l'année dernière, à 105 millions d'euros. Le résultat courant net des activités poursuivies est ressorti quant à lui en hausse de 12,2% à 68 millions d'euros.

"Alors que la faiblesse de la demande sur certains marchés, en particulier les applications pour la construction et l'industrie, devrait se poursuivre au cours des prochains mois, les données de marché récentes indiquent que l'économie chinoise et le marché automobile semblent être sur la voie d'une solide reprise, et que l'énergie mobile, qui était faible au premier trimestre, devrait retrouver une croissance soutenue", avait expliqué Imerys. Dans ce contexte "volatile et incertain", Imerys entend rester concentré sur la gestion des coûts et de la trésorerie afin de protéger sa rentabilité, tout en continuant à progresser dans son plan stratégique vers ses objectifs de croissance organique et de marge d'EBITDA courant à moyen terme.