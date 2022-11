Imerys : un analyste affiche sa confiance

(Boursier.com) — Imerys perd encore 1,7% à 30,9 euros, dans le rouge pour la deuxième séance consécutive après la présentation de ses ambitions stratégiques à horizon 2023-2025. Comme le résume Oddo BHF, l'objectif du groupe vise principalement une croissance plus rentable, dynamique où la batterie électrique prend une place prépondérante. Le Groupe a pour ambition de faire progresser sa marge d'EBITDA courant de 16,5% en 2022 à 18-20% en 2025 grâce à une croissance organique plus élevée, l'augmentation de la contribution des investissements stratégiques, et l'amélioration continue des coûts et de l'efficience opérationnelle à travers les programmes d'optimisation des achats et des opérations industrielles

A 'surperformer' sur la valeur, le broker rappelle qu'Imerys s'est lancé dans une transformation en profondeur, marquée par les cessions de Calderys et du papier, pour financer un virage dans la production de lithium. Ces grandes manoeuvres ont déjà commencé à réveiller la belle endormie mais sans nul doute, ce n'est que le commencement d'une nouvelle ère. L'ère Dazza est définitivement lancée, pleine de promesses. Le calendrier 2023, riche en points d'étapes et catalyseurs, ne manquera pas de porter le titre vers de nouveaux sommets... L'objectif est confirmé à 55 euros.