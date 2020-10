Imerys : sous pression

(Boursier.com) — Séance compliquée pour Imerys qui abandonne 7% à 30,5 euros en queue du SRD. Oddo BHF pense que le groupe devrait publier des comptes trimestriels difficiles compte tenu de marchés finaux toujours sous pression à deux chiffres (acier, industrie, automobile, papier). L'analyste table sur une baisse de l'activité en volume de -13,4% après -20% au T2 et -12% au T1. L'effet prix devrait se limiter à environ 0,5% conformément à la nouvelle politique du groupe destinée à mieux protéger sa part de marché et cohérent avec le T2. Le résultat opérationnel est attendu en repli de 36% à 73 ME.

Globalement, le troisième trimestre devrait apporter son lot de mauvaises surprises et entrainer une révision à la baisse du consensus sans toutefois remettre en cause le bilan du groupe, affirme le courtier. Si 2020 constitue indéniablement une année à oublier, Oddo BHF se dit convaincu que le titre Imerys présente un fort potentiel de rerating à plus long terme. L'OPA de GBL sur Parques Reunidos donne de l'épaisseur à un LBO sur Imerys émanant de GBL surtout à ce niveau de cours... L'analyste reste ainsi à l''achat' sur l'action avec une cible de 40 euros.